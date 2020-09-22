Rıdvan Dilmen Ersin Düzen tartışması | Fatih Altaylı’nın Ersin Düzen yorumu nedir, Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında neler oluyor? İbrahim Seten, İsmail Er, Mehmet Arslan Dilmen' ne cevap verdi?

Futbol dünyası sert bir tartışma yaşıyor. Rıdvan Dilmen’in Ersin Düzen hakkında ''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!!'' sözlerini kullanmasıyla yakılan fitil, Fatih Altaylı’nın Rıvdan Dilmen’i doğrulan ifadeleri ve Ersen’in aldığı maaşı telaffuz etmesi ateşi yaktı. Futbol dünyası neler oluyor sorusuna yanıt ararken, Ercan Taner’in Düzen’i desteklemesi ve canlı yayında Altaylı araması ve Altaylı’nın bunu izleyenlerle ile paylaması deyim yerindeyse ortalığı yaktı. İşte Rıdvan Dilmen Ersin Düzen tartışmasında son yaşananlar ile Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasındaki tartışmanın detayları…

Ersin Düzen hakkında yorum yaptığı TV kanalında Rıdvan Dilmen, sert açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen ne açıklayacak, Ersin Düzen ne cevap verdi aramaları yapılırken, Fatih Altaylı’nın yaptığı yorumlar tartışmayı başka bir yöne çevirdi.

RIDVAN DİLMEN ERSİN DÜZEN HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Rıdvan Dilmen futbol yorumcusu olarak program yaptığı NTV ekranlarında Ersin Düzen hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen ''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleyeceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!!'' dedi.

Rıdvan Dilmen susmayacağım, derken ne konuşacağı merak edildi. Rıdvan Dilmen, NTV'de 20 Eylül'deki yayınlanan programda kendisi medyada ve sosyal medyada hakkında konuşanlara cevap vereceğini açıkladı ve 21 Eylül'de Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası NTV'deki Yüzde %100 Futbol programında kendisi hakkındaki iddiaları cevapladı.

‘’HÜKÜMETİN TEMİZ ELLER OPRASYONU BAŞLATMASI LAZIM’’

Dilmen, ''Türkiye’de bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı diye, benim de yakinen tanıdığım bir arkadaş Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı oldu. Fakat ne olduysa bir şey oldu! Daha ilk hafta 'Lig dizayn ediliyor, Rıdvan Dilmen Sezonu' denmeye başlandı. Türkiye’de bu, bugünlük bir konu değil, hafife alınacak bir konu da değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' operasyonu başlatması lazım. Savcıların, tüm spor medyasını, kulüpleri herkesi bir GBT’den geçirmesi lazım. Ben de dahil..." dedi.

'GAZETECİLERİ İNCELEMESİ LAZIM...'

Kendisine 'Şeytan' diyen kişilerden özür beklediğini dile getiren, Rıdvan Dilmen, "TFF, hakemler, gazeteciler ve ben dahil herkesin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliyenin tüm gazetecileri incelemesi lazım. Hâlâ bu arada Erman Toroğlu ve A Spor yönetiminden bir özür bekliyorum. Benim adım Rıdvan Dilmen, ben 'şeytan' değilim. Recep Tayyip Erdoğan'a laf söyleyemedikleri için dublör kullanıyorlar. Dublör de benim! Daha ilk hafta başlamadan önce başladı. 'Lig dizayn ediliyor', 'Ali Koç-Rıdvan Dilmen sezonu', Levent Tüzemen, 'Eskiden ölenlere verilirdi, şimdi yaşarken Rıdvan Dilmen sezonu yapalım' gibi gibi'' dedi.

'HAKKINDA ŞİKE DOSYASI VAR'

Eski hakem Ahmet Çakar'ın, 2010 yılında kendisini aradığını belirten Rıdvan Dilmen, ''Ahmet Çakar bir gece beni aradı. 'Gel bir çorba' içelim dedi. Ersin Düzen de (spor spikeri ve sunucu) var orada. Bana dediler ki 'Senin hakkında şike dosyası var'! Türkiye'de 10 futbol adamı varsa, biri de benimdir. Benim fikrim de alınabilir. Ne oldu Ağabey! Hani lig dizayn ediliyordu. Zekeriya Alp (eski MHK Başkanı) hiç demediniz. Yusuf Hoca, Sabri Çelik geldi. Dizayn nasıl olur, anlatacağım. 'Beni rahat bırakın' dedim. 'Ben bir sürü rahatsızlık yaşadım, benimle uğraşmayın' dedim'' ifadesini kullandı.

‘FENERBAHÇE 3 TEMMUZ OLAYIYLA 10 YIL GERİ GİTTİ

Fenerbahçe'nin 2011'deki 3 Temmuz sürecinden çok etkilendiğini, 10 yıl geriye gittiğini ifade eden Dilmen, ''Neymiş Fenerbahçe FETÖ olayını atlatmış! Nereye atlatmış? FETÖ Fenerbahçe'yi 10 sene geriye götürdü, hâlâ da toparlayamadı. Şike operasyonundan sonra İbrahim Seten, 'Fenerbahçe küme düşürülsün' dedi. Ya sana ne? İsmail Er (Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri), Fenerbahçe kongre üyesiymiş ama Beşiktaş muhabiri. İbrahim Seten, sen kimsin? Mehmet Baransu (cezaevinde bulunan eski Taraf Gazetesi Yazarı) nerede? Gitsene arkadaşının yanına! Gitsenize ya! Bu insanlar vatanı için kendilerini tankların önüne attı. Sizin babanıza karşı durdu. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten, İsmail Er, Mehmet Arslan (Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü) tayfa? Gariban insanları hapse artıran Baransu nerde? Mehmet Aslan tak koluna kuyrukluyu (İbrahim Seten kast ediliyor) git Pensilvanya’ya otur! 251 şehidin kanıyla beraber gidip orda oturacaksınız'' dedi.

'CUMHURBAŞKANI DUYSA, KÜTAHYALI'YI SANİYE TUTMAZ'

Dilmen, Beyaz TV'de Boşnaklar hakkında kullandığı ifadelerle Boşnakların tepkisini alan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da koştu. Dilmen ''Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er! Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden adam, dalga geçen adam! Sizin bu arkadaşla İstiklal caddesinde yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan Razim Ozan Kütahyalı, Gökçek'lerin kanalına çıkıyor. Bu durum kanal AKP'ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz. Bu çetenin Turkcell’deki adamı 14 Temmuz’da yurtdışına çıkıp sonra geri geliyor. Devlet bunu fark ediyor; bu kişi ve ekibi şutlanıyor Turkcell’den. Şutlanınca bu BİP (Turkcell'in mobil içerik platformu) çetesi dağılıyor ve para kaynakları da bitiyor. Dursun Özbek'i (Eski Galatasaray Başkanı) aradım, 'Sayın başkan, sitenizde FETÖ amblemi var' dedim. Böyle bir şey olur mu dedi, hemen kaldırttı.''

İBRAHİM SETEN DİLMEN'E CEVAP VERDİ!

Spor yazarı İbrahim Seten, kendisini FETÖ'cülükle suçlayan ve kendisiyle ilgili ağır ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen'e "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek" dedi ve sinkaflı sözler söyledi.

Kişisel twitter hesabından açıklamalarda bulunan Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek. Ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetler. Bunları atıp FETÖ'ye dümdüz gitmiş adama FETÖ'cü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" ifadelerini kullandı.

İSMAİL ER DE CEVAP VERDİ