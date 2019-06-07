Rezervasyonlar yüzde 40 arttı

Son yıllarda turizm sektöründe umduğunu bulamayan Türkiye’nin 2019 ile ilgili verileri, ülkeye rağbetin yeniden arttığını gösteriyor. Alman TUI şirketi, Türkiye rezervasyonlarında yüzde 40 artış olduğunu duyurdu.

