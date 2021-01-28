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Rezalet görüntüler! Sosyal medyada yayınladılar!
Sosyal medyada kendisini 'uzman' olarak tanıtan pek çok kişinin, yetişkinlerin yanında bebeklere ve çocuklara da 'hacamat', bir diğer adıyla 'kupa tedavisi' yapması tartışma yarattı. Sosyal medya hesaplarında randevu talepleri almak üzere iletişim bilgilerini paylaşan kişiler, çocuklara ve bebeklere bile hacamat uygulaması yapıyor. Paylaşılan görüntüler arasında iki aylık bir bebeğe gaz sancısı için hacamat uygulaması yapan bile var. Ancak bu uygulamalar yasal olarak sağlık kuruluşlarında ve bu alanda eğitim almış hekimler tarafından yapılması gerekiyor.