Reza Zarrab’ın Beyoğlu'ndaki binasını parça parça çaldılar

Reza Zarrab, ABD ’ye kaçışından önce tüm şirketlerin içini boşaltmıştı. ABD’de yargılanan ve itirafçı olan Zarrab’ın Türkiye’deki tüm mallarına el konulmuştu. Zarrab’ın şirketlerinin yönetim yeri olan Beyoğlu Fındıklı , Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki 7 katlı bina da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıla kadar binada sadece bekçiler kalıyordu. Ancak daha sonra bekçiler de işten çıkarıldı. Sahipsiz kalan bina önce evsizlerin mekanı oldu, daha sonra ise hırsızlar binaya dadandı. Binanın kapıları ve pencereleri söküldü, harabeye döndü.

Binada kalan bir evsiz “Ben sokaklarda yatıyorum. Üç aydır bu binada kalıyorum. Arkada kırık bir pencereden girdim. Benden sonra çok arkadaş gelip kaldı burada. Sonradan hurdacılar gelip pencereleri, kapıları söktü. Para eden her şeyi götürdüler. Çevredekiler rahatsız olunca polise Haber verdiler. Neredeyse iki günde bir polis geliyor. Polis gelince hurdacılar kaçıyor. Ama sonra tekrar geliyorlar” diye konuştu.

ETRAFI KAPATILSIN

Hürriyet'in haberine göre; Çevre sakinleri de olan bitenden şikayetçi. Fındıklı’da bir apartmanda yaşayan Ayşen Güler “Sabah akşam kırma, dökme sesleri geliyor. Kimin girip çıktığı belli değil. Camları sökerken hep kırdılar. Camlar ve malzemeler sokaktan geçen insanların kafasına düştü. Ben bile çok defa şikayet ettim. Ama önlem alınmadı. Etrafının kapatılması lazım” dedi.

ŞİRKETİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ