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Reyhanlı'ya 2 roket düştü! Şehit ve yaralı var

İHA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 10:30 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 11:04

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğu şehit oldu, 1 kişi yaralandı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu şehit oldu. 1 kişi de ayağından yaralandı.
 
Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.
 
Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birisinin boş bir araziye düştüğü belirtildi.
 
 

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