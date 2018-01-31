Reyhanlı'ya 2 roket düştü! Şehit ve yaralı var

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğu şehit oldu, 1 kişi yaralandı.

