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Reyhanlı'ya bugün 5. roket atıldı!

31 Ocak 2018 Çarşamba - 16:55 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 16:55

Terör örgütü YPG tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün 5. roket atıldı. Sabah atılan roketlerden biri 17 yaşında bir kızı şehit etmişti.


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