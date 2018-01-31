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Reyhanlı'ya bugün 5. roket atıldı!
31 Ocak 2018 Çarşamba - 16:55
| Son Güncelleme : 31 01 2018 - 16:55
Terör örgütü YPG tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün 5. roket atıldı. Sabah atılan roketlerden biri 17 yaşında bir kızı şehit etmişti.
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