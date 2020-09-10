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Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

10 Eylül 2020 Perşembe - 14:09 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 14:38

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör  saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Terörist Bayat, geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine  sevk edildi.
 
Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat,  önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet  birimlerine teslim edilmişti.
 
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör  saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
 
 
Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda  yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle  ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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Hatay Reyhanlı Ercan Bayat
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