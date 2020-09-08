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Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı!

08 Eylül 2020 Salı - 14:31 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki 11 Mayis 2013'teki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Akademisi töreninde yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “11 Mayis 2013’te Reyhanlı’da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat’ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler” dedi.
 

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