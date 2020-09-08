İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Akademisi töreninde yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “11 Mayis 2013’te Reyhanlı’da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat’ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler” dedi.
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- Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı!
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı!
08 Eylül 2020 Salı - 14:31 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:16