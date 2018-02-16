Rex Tillerson ile dalga geçtiler

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn’ın odaya gelmesini bekledi
KİMSE KARŞILAMADI
Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de farklı bir koltukta dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.
BAYRAKLARI DA YOKTU
Görüşmenin gerçekleşeceği odadaki sehpada Tillerson’ın yanına su bile koyulmamış olması ve görüşme salonunda ABD bayrağının yer almaması dikkatlerden kaçmadı.