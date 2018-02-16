Rex Tillerson ile dalga geçtiler

ABD’nin Ortadoğu’da İsrail ve PKK’ya endeksli dış politikasının sonuçları Lübnan’da da görüldü. Ankara’dan önce Beyrut’u ziyaret eden Dışişleri Bakanı Tillerson büyük şok yaşadı. Muhatap almadılar salonda böyle beklettiler.

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn’ın odaya gelmesini bekledi

KİMSE KARŞILAMADI

Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de farklı bir koltukta dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.

BAYRAKLARI DA YOKTU

Görüşmenin gerçekleşeceği odadaki sehpada Tillerson’ın yanına su bile koyulmamış olması ve görüşme salonunda ABD bayrağının yer almaması dikkatlerden kaçmadı.