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Restoranlarda yeni dönem başlıyor! İşte alınan kararlar

Restoranlarda yeni dönem başlıyor! İşte alınan kararlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar, paket servis ve gel-al hizmeti vermeye devam ediyor.
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