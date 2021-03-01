Restoranlar ne zaman açılacak? Restoranlar 2 Mart'ta açılacak mı? İşte yeni normalleşme dönemi!

Koronavirüs süreciyle ilgili yeni dönem başlıyor. Binlerce işletme sahibi ve çalışanların gözü Kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Yerinde karar dönemi olarak adlandırılan yeni normalleşme süreci 2 Mart'ta başlayacak. Koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetilmesi sürecinde hangi adımların atılacağı ve nasıl bir takvimin uygulanacağı merak konusu. Özellikle aylardır tam kapasite ile çalışmayan restoran ve kafelerle ilgili alınacak kararlar Kabine Toplantısı gündeminin başında yer alıyor. Daha önce restoran ve kafelerle ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz." demişti. Bugün yapılacak kabine toplantısında normalleşme sürecinde restoranların nasıl çalışacağı da belli olacak. Peki, Restoranlar ne zaman açılacak 2021? Restoranlar 2 Mart'ta açılacak mı? İşte detaylar...

Restoranların açılacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte dönemsel olarak çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Restoranlarda bulaş riskini azaltmak amacıyla gel al sistemi getirilmiş, hafta içi ve hafta sonu yasakları ile birlikte de restoranların çalışmaları sekteye uğramıştı. Yerinde karar dönemi ile birlikte yeni normalleşmede restoranlarla ilgili yeni kararlar alınacak. Kritik Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. İlk gündem maddelerinden biri de restoranların durumu olacak. Peki, Restoranlar ne zaman açılacak 2021? Restoranlar 2 Mart'ta açılacak mı? İşte kabine toplantısına ilişki detaylar ve restoranlarla ile ilgili beklentiler...

Türkiye'nin gözü kulağı Kabine toplantısında alınacak yeni kararlarda. Salgının ekonomik etkilerinin başında bazı iş kollarında getirilen yasaklar bulunuyordu. Hükümet yeni normalleşme dönemi ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Özellikle restoran ve kafelerin durumu başta olmak üzere Kabine toplantısında yeni kararlar alınacak. Sektör faaliyetlerini tam olarak ne zaman başlayacağını merak ederken kısıtlamaların devam edip etmeyeceği ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.

YAKLAŞIK 4 AYDIR RESTORANLAR TAM ANLAMIYLA ÇALIŞAMIYORDU!

Korona ile mücadelede başlatılan 'yerinde karar' dönemi kapsamında risk gruplarına göre ayrılan illerde normalleşme adımları atılacak. 17 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası yaklaşık 4 aydır müşteri kabul etmeyip paket servis yapan restoran ve kafelerde normalleşme hazırlıkları başladı.

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan ve paket servisle işlerine devam eden restoranlar bu süreçte yüzde 50'ye yakın iş kaybı yaşadı. Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeyi bekliyor. Restoranlar 2 Mart öncesinde hazırlıklarına başladı ve kurallarla ilgili sıkı önlemler alıyor. Esnaf normalleşmeyle birlikte bu hafta işletmelerini tam anlamıyla açmaya hazırlanıyor.

SEKTÖR ÇALIŞANLARINA AŞIDA ÖNCELİK İSTİYOR!

Ntv yayınına katılan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün yaşadığı sıkıntıları birinci elden anlattıklarını belirterek, mücbir sebepten kapatılan sektöre özel devlet kredisi taleplerinin olduğunu anlattı. Açılacak restoranların işletme sermayesinin kalmadığını dikkat çeken Bingöl, 8 aydır para kazanamadıklarını vurguladı. Açılış ile ilgili de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yapıklarını ifade eden Bingöl, restoran ve lokanta sektöründe çalışanların aşılanmasını talep ettiklerini söyledi. Restoranların HES kodu ile açılması gerektiğini de ilettiklerini belirten Bingöl, açılmıyorsa saatli ve kademeli bir açılışın sektöre can suyu olacağını belirtti.

ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. İşine ara vermek zorunda kalan restoran ve kafeleri olan esnafımızla ilgili önümüzdeki günlerde açıklayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde lokantalar ve kafeteryalarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, "Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, geçtiğimiz günlerde yaptığı 1 Mart tarihi ile ilgili açıklamasında "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." demişti.

KRİTİK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Gözler salgın ile ilgili yeni kararların alınacağı kritik kabine toplantısına çevrildi. Yeni normalleşme sürecine ilişkin yol haritası ve takvimin açıklanacağı ve kamuoyu ile paylaşılacağı kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.