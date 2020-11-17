Restoran ve kafeler kapanıyor mu? ‘’Somut tedbir’’ tavsiyesi geldi!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok Avrupa ülkesinde kısıtlamaların yeniden gerçekleştirildiğini hatırlatarak, vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekti ve somut tedbirler tavsiyesinde bulundu. Bakan Koca’nın somut tedbir tavsiyesinde bulunması, yeniden mekanların kapatılacak olmasını akıllara getirdi ve Restoranlar, eğlence mekanları ve kahvehaneler kapatılacak mı? sorusuna yanıt aranmaya başladı.
RESTORAN, EĞLENCE MEKANLARI VE KAHVEHANELER KAPATILACAK MI?
Bilim Kurulu toplantısından çıkan ‘somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu. Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" diyerek "Çeşitli kısıtlamaların olması kaçınılmaz gözüküyor" ifadelerini kullandı.