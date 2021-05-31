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Restoranlar açılacak mı? Restoranlar müşteri kabul edecek mi? Restoran ile ilgili önemli karar!

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:20 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:24

Türkiye 1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirleri bekliyordu. Ve belli oldu. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran sonrasında atılacak adımların görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kararları açıkladı. Paket servis olarak çalışan restoranların restoranların kişi sınırlaması ile açılması bekleniyordu. Restoranların durumu etraflıca değerlendirildi. Peki, Restoranlar açılacak mı? Restoranlar müşteri kabul edecek mi? 1 Haziran'da restoranlar açılıyor mu? Restoranlar nasıl çalışacak? İşte Kabine'nin restoranlar ile ilgili aldığı karar!


Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni süreç başlıyor. Binlerce işletme sahibi ve çalışanın beklediği haber geldi. Kritik Kabine toplantısı sona erdi ve restoranlar ile ilgili yeni kararlar alındı. Toplantının ardından kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetilmesi sürecinde atılacak adımlar ve uygulanacak takvim kesinleşti. 1 Haziran sonrası restoranların nasıl çalışacağı da etraflıca değerlendirildi ve yeni kararlar alındı. Peki, Restoranlar açılacak mı? Restoranlar müşteri kabul edecek mi? 1 Haziran'da restoranlar açılıyor mu? Restoranlar nasıl çalışacak? İşte Kabine'nin restoranlar ile ilgili aldığı karar!
 
Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranlarla ilgili şunları söyledi: 
 
"Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen  kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini  sürdürebilecek."
 

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