Restoranlar açılacak mı? Kafe ve restoranlar için dakika ve kapasite sınırı önerisi!

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak, sorusu sorulamaya devam ediyor. Kafe ve restoran sahipleri koronavirüs nedeniyle kapalı kalan işyerlerinin açılmasını bekliyor. Kısıtlamalarda esneme olup olmayacağı merak edilirken, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşulur. Bu önerilerin başını ise bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması çekiyor. Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı’na çevrildi.

Restoran ve kafe sahipleri merakla bugün yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Kabine toplantısında bir dizi yeni karar alınacağı, bu kararlardan birinin de kafe ve restoranların bazı kısıtlamalarla yeniden açılması olduğu belirtiliyor. Bulaş riskinin azaltılması için mekanların kapalı bölümlerinin yüzde 30 kapasiteyle açılması gündemde. Açık alanlara ise yüzde 50 sınırı konacak. Gündemdeki bir başka kısıtlama ise, müşterilerin kapalı alanda 45 dakikadan fazla oturamaması.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre, toplantıda kafe ve restoranlarla ilgili önemli bir öneri görüşülecek. Bu mekanların dakika ve kapasite sınırıyla açılmaları gündemde. Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan “değerlendirme sürecinin” ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

KAPASİTEYE YÜZDE 30 SINIRI

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var.

Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.