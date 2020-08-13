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Restoranı tarayıp kaçtılar!

İHA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 7:04 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 7:04

İstanbul Sancaktepe’de bulunan bir restoran alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlandı. Şahıslar uzun namlulu silahlarla gelip restorana kurşun sıkarak kaçtı.


İstanbul Sancaktepe'de 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlanan restauranta şahıslar bu kez uzun namlulu silahla araba ile gelip ateş ederek kaçtı.
 
 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Restaurant içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi. Öte yandan Alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iddia edilen şahıslar daha önce de aynı restoranta gelip ateş ederek kaçmıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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