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Restoranda korkutan yangın!

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 20:13 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 20:13

Karabük'te yangın çıkan bir restoran, kullanılamaz hale geldi.


 Alınan bilgiye göre, Kent Ormanı'ndaki mülkiyeti Karabük Orman İşletme  Müdürlüğü'ne ait olan ve bir kiracı tarafından işletilen ahşap restoranda, henüz  belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Restorandaki müşterileri tahliye eden çalışanlar, durumu itfaiyeye  haber verdi.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği  yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla  kontrol altına aldı. İş yerinin  çevresindeki kızılçam ormanına sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle restoran  kullanılamaz hale geldi.
 
İtfaiye ekipleri, olay yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.
 
Bu arada, yangını haber alıp olay yerine gelen Karabük Belediye  Başkanı Rafet Vergili, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
 
Gazetecilere açıklama yapan Vergili, can kaybı ve yaralanmanın  yaşanmadığını, yangının ormana sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.  Vergili, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.
 
  
 
 

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Karabük restoran yangın
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