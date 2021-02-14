Restoran ve kafelere yeni formül

Sağlık Bakanlığı, uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyor. Bakanlık, kurallara uyarak vaka sayılarını azaltan illerin ödüllendirilmesi, ödüllü illerde de lokanta ve kafelerin belirlenen kurallar çerçevesinde açılmasını içeren yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:

KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

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