Restoran ve kafeler ile ilgili önemli karar! Restoran ve kafeler açılacak mı? Yeni kontrollü normalleşmenin detayları!

Restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor. Binlerce işletme sahibi ve çalışanın beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı sona erdi. Yerinde karar dönemi olarak adlandırılan yeni normalleşme süreci resmen başlıyor. Kritik Kabine toplantısının ardından kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restoran, kafe ve kıraathaneler ile ilgili Kabine'de alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetilmesi sürecinde atılacak adımlar ve uygulanacak takvim kesinleşti. Aylardır mücbir sebep kapsamında hizmet veren restoranlar ve kafeler ile kapatılan kıraathaneler ile ilgili sektör temsilcileri ile görüşüldü ve etraflıca değerlendirildi. Normalleşme sürecinde restoranların nasıl çalışacağı da belli oldu. Peki, Restoran ne zaman açılacak 2021? Restoranlar 2 Mart'ta açılacak mı? Kafe ve restoranlar nasıl çalışacak? Restoran ve kafelerin açılma şartları belli oldu mu? Restoranlar nasıl açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması...

Milyonların gözü bu açıklamadaydı. Belli oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı. ‘Yerinde karar’ döneminin kuralları ve şartları belli oldu ve tek tek açıklandı. Günlerdir restoranların açılacağı tarih gündemden düşmüyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve yasaklar çerçevesinde aylardır tam kapasite ile çalışmayan restoranlar, kafeler ve kıraathanelerle ilgili son durum Kabine toplantısında değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında görüşleri alınan sektör temsilcilerinin talepleri masaya yatırıldı ve esnafın sorunları değerlendirildi. Restoran ve kafe işletmecileri başta olmak üzere mücbir sebep kapsamında çalışmalarına ara veren işletmelerle ilgili Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Peki, Restoran ve kafelerde yeni dönem nasıl olacak? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar nasıl çalışacak? Restoran ve kafelerin açılma şartları neler? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamaları...

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve restoranlarla ilgili şunları söyledi:

'YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ'

Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ile yaptığımız toplantılarda ortak akıl ve kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturduk ve uygulamaya geçirdik. Kimi ülkelerde, sağlık hizmetlerinde eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan kaos ikliminin oluşmasına Türkiye'de izin vermedik. Türkiye sağlık hizmetleri, önleyici tedbirler bakımından her kesin takdir ettiği bir noktada durmaktadır. Örnek alınan bir ülke konumundayız. Bugün 9 milyon aşılamayla dünyada İlk 5 ülke arasında yer almaktadır. Birilerinin sürekli sorduğu MB rezervlerindeki hareketliliğin aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor olduğu göstermektedir. Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.