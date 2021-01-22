Restoran kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran konusunda kabine toplantısına işaret etti!

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından basının sorunlarını yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veren kafe, restoran ve lokantalarla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor, restoran ve kafeler ne zaman açılacak, diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada restoranlarının akıbetine yönelik kabine toplantısını işaret etti.

Restoranlar ne zaman açılacak?

Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

Aşı açıklaması

"Şu anda ikinci parti aşımızın onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşı sürecimiz devam edecek.

Erken seçim açıklaması

Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.