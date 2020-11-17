Restoran, kafe ve lokantalar için yeni karar! Restoran ve kafeler kaçta kapanıyor, tamamen kapatılacak mı?

Restoran ve kafeler kapatılacak mı? Kabine toplantısında alınan yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma sürelerine getirilen sınırlamayı kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla Restoran, kafe ve lokanta gibi yerlerin açılış ve kapanış saati araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın önerileri kapsamında korona virüs tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı sonrası koronavirüs değerlendirmesi yapan Erdoğan restoran ve lokantalarla ilgili, "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

RESTORAN VE KAFELER KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı.

Erdoğan, şunları ifade etti;

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."