Resti çekti! 'Ya Görkem ya ben'

Görkem Sevindik’in yeni sezonda ‘Ramo’nun kadrosunda yer almamasının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre; Sevindik’in dizide ön plana çıkmasından rahatsız olduğu için Murat Yıldırım ’ın baskısı nedeniyle işinden olduğu konuşuluyor.

Yıldırım’ın yapımcıya, “Ya Görkem ya ben! Seçiminizi ona göre yapın” diyerek, rest çektiği öne sürüldü.