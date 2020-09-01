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Resti çekti! 'Ya Görkem ya ben'

01 Eylül 2020 Salı - 9:28 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 9:32

Görkem Sevindik’in yeni sezonda ‘Ramo’ dizisinin kadrosunda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.


Görkem Sevindik’in yeni sezonda ‘Ramo’nun kadrosunda yer almamasının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre; Sevindik’in dizide ön plana çıkmasından rahatsız olduğu için Murat Yıldırım’ın baskısı nedeniyle işinden olduğu konuşuluyor.
 
Yıldırım’ın yapımcıya, “Ya Görkem ya ben! Seçiminizi ona göre yapın” diyerek, rest çektiği öne sürüldü. 
 
Daha önce de 'Söz' adlı dizide rol alan Görkem Sevindik, canlandırdığı 'Keşanlı' karakteriyle büyük bir kitle yakalamış; dizinin final yapmasının ardından da 'Ramo'nun yapımcısıyla ile el sıkışmıştı.
 
Sevindik 'Ramo'da 'Boz' karakterine hayat veriyordu. Dizide; Boz, Ramo'nun en yakın arkadaşıydı.
 

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