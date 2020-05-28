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Resmiyet kazandı! Türkiye ve 5 ülke...

AA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 10:22 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 10:22

Türkiye'nin Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Macaristan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


 Aşkabat'ta 15 Kasım 2017'de imzalanan "Transit ve Ulaştırma İşbirliği  Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)"nın onaylanması hakkında karar Resmi  Gazete'de yer aldı.
 
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan ile imzalanan bu  anlaşmayla ülkeler arasında yüklerin ve yolcuların sorunsuz şekilde hareketinin  ve ulaştırma imkanlarının kolaylaştırılması, emniyetinin sağlanması ve transit  trafiğe yönelik gerekli yardımın sağlanması hedefleniyor.
 
Resmi Gazete'de, 7 Kasım 2019'da Budapeşte'de imzalanan "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği  Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.
 
Anlaşma, iki devlet arasında mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi  ve ortak iş birliğini eşitlik ve saygı temelinde daha fazla geliştirmeyi  hedefliyor.
 
Anlaşma, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve  bilimsel olarak araştırılması üzerine ortak projeler düzenlenmesinin yanı sıra  koleksiyonların zenginleştirilmesi amacıyla mikro filmler ile el yazmaları ve  diğer kütüphane materyallerinin dijital kopyalarının değişimi konularını da  kapsıyor.
 
  
 

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Afganistan Azerbaycan Gürcistan
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