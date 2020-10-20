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Resmi nikahlı eşi başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programına katılan Özbay Özışık’ın anlattıkları izleyenleri şaşkına çevirdi. Özbay Özışık’ın "Resmi nikâhlı eşim Aycan Ö. Nuri G. İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi.
Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık'ın anlattıkları tüm Türkiye'yi şoke etti. Özbay Özışık'ın anlattıklarına ise Esra Erol bile şaştı kaldı