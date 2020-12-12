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Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak

12 Aralık 2020 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 16:14

Basın İlan Kurumu'nca, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.


 
Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ilan yayınlama  hakkı bulunan gazetelerin ilan yayınlama şartlarının düzenlendiği Resmi İlan ve  Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesinde  yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle resmi  ilanları internet sitelerinde haber ilan şeklinde duyuran gazeteler daha fazla  resmi ilan yayınlama hakkı kazanırken resmi ilanlar artık daha çok kişiye  ulaşacak.
 
Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmi  ilanların çevrimiçi ortamda da duyurulmasıyla icra, ihale, tebligat ve personel  alımı ilanlarının mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel muhatabına ulaşması,  hedef kitle ve kamuoyuna etkili bir şekilde şeffaflık prensibi çerçevesinde  duyurulması ve rekabet ortamının sağlanması gibi gayeler hedefleniyor.
 
Bugünün koşullarında teknolojinin sürekli ve hızlı değişimi, ihtiyaç  ve beklentiler doğrultusunda yeni mevzuat düzenlemelerini de beraberinde  getiriyor. Resmi İlan Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde daha önce yapılan  değişiklikle, uzun yıllardır gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar gazetelerin  çevrimiçi yayınlarına taşınmıştı. Aynı Yönetmeliğin ek gösterge şartları başlıklı  73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerindeki düzenlemelerle  gazetelerin çevrimiçi yayınlarına yönelik bazı kriterler getirilerek bu  kriterleri yerine getiren gazetelere daha fazla resmi ilandan yararlanma hakkı  verildi.
 
Bu düzenlemelerin yanında, gazetelerde yayınlatılan resmi ilanlardan  kamuoyunun ilgisini çekebilecek nitelikte olan ve haber değeri taşıyanlar,  kurumun ilan portalının manşet alanında duyurulmaya başlandı.
 
Bu uygulamalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine, gazetelerin  resmi ilanları haberleştirmeleri ve kendilerine ait çevrimiçi yayınlarda yer  vermelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da paylaşmaları sayesinde resmi  ilanlara olan ilgi ve farkındalık her geçen gün artmaya devam ediyor.
 
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında  Resmi İlan Yönetmeliğinin 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde  yapılan değişiklikle, Kurum ilan portalı "ilan.gov.tr" dijital pano (widget)  uygulamasına kendi internet (haber) sitesinin ana sayfasında görünür alanda yer  veren ve ilan portalından Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ilanlardan en az  üç farklı ilanı kaynak göstererek her gün kendisine ait internet (haber)  sitesinde Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği şekilde kullanıp ilan  portalındaki ilgili ilanın linkini koyan gazetelere esas göstergelerine 1/6  oranında ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.
 
Yönetmelik değişikliği, kurum ve ilgili gazetelerin konuyla alakalı  yapacağı hazırlıklar sebebiyle 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.
 

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