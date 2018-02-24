24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmi Gazete'de yayımlandı!

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 7:48 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 8:01

Resmi gazetede bir dizi Bakanlar Kurulu kararları yayımlandı.


Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel  dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. 
 
Buna göre, Ferizli ilçesine bağlı İnönü ve Damlık Mahalleleri  sınırları içinde kalan bazı belirli alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje  alanı ilan edildi.
  
Ankara'da Türk Sağlık Enstitüleri  Başkanlığı bünyesinde kurulacak Sağlık Politikaları Enstitüsünün adı değişti
 
Sağlık Politikaları Enstitüsünün adı Bakanlar Kurulunca  "Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü" olarak değiştirildi. 
 
Buna göre, Ankara'da Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde  kurulacak Sağlık Politikaları Enstitüsünün adı "Türkiye Sağlık Politikaları  Enstitüsü" oldu.
 
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı  bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine dair karar  Resmi Gazete'de yayımlandı
 
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel  dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. 
 
Buna göre, Talas ilçesine bağlı Erciyes Mahallesi sınırları içinde  kalan bazı belirli alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan  edildi.
 
Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı  Derik İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü
 
Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Emniyet  Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu  kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Buna göre, Derik İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne  dönüştürülmesi, İçişleri Bakanlığının 2 Ocak 2018 tarihli yazısı üzerine, 27  Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı kanunun 17'nci maddesine göre, 17 Ocak'ta  toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
 

ETİKETLER

resmi gazete sakarya ankara mardin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.