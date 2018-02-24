Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Buna göre, Ferizli ilçesine bağlı İnönü ve Damlık Mahalleleri sınırları içinde kalan bazı belirli alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Ankara'da Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde kurulacak Sağlık Politikaları Enstitüsünün adı değişti

Sağlık Politikaları Enstitüsünün adı Bakanlar Kurulu nca "Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü" olarak değiştirildi.

Buna göre, Ankara 'da Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde kurulacak Sağlık Politikaları Enstitüsünün adı "Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü" oldu.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Buna göre, Talas ilçesine bağlı Erciyes Mahallesi sınırları içinde kalan bazı belirli alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre, Derik İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesi, İçişleri Bakanlığının 2 Ocak 2018 tarihli yazısı üzerine, 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı kanunun 17'nci maddesine göre, 17 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.