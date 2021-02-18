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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yükselme ve unvan...

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 8:55 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 8:55

Devlet Malzeme Ofisi, görevde yükselme ve unvan değişikliği kriterlerinde düzenlemeye gitti.


Devlet Malzeme Ofisi (DMO) personelinin görevde yükselme  ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. 
 
Kurum tarafından hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde  Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, "şube müdürü" ve "müdür" kadrosuna atanabilmek için, en az  4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma, merkezi satın alma uzmanı, teknik uzman,  teknik şef, şef, uzman veya muhasebeci görevlerinden birinde bulunma ve buralarda  en az 3 yıl hizmette çalışmış olma şartları aranacak.
  
Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, görevde yükselme veya unvan  değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve  kayın hısımlarının katıldığının tespiti halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu  üyeliğinden çıkarılarak, yerlerine yedek üye veya üyeler görevlendirilecek.
 
Yazılı sınavlar, unvan değişikliği yazılı sınavı hariç DMO Genel  Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından  birine de yaptırılabilecek.
 
Öte yandan, "Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri  Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Devlet Malzeme Ofisi  Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik" ve "Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri  Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de  yayımlanarak, kurumun teşkilat yapısı yeniden düzenlendi.
 

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