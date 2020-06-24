Resmi Gazete'de yayımlandı! Unvan değişikliği kriterlerinde düzenleme...

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurumun, "Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacak.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlarla başvurunun yapılacağı yer ve son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce kurum personeline duyurulacak. Başvuru süresi en geç 5 iş günü olacak.

Sınava ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personelin, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçeleri birim amirleri tarafından başvuru bitim tarihini takip eden mesai gününden sonraki 5 iş günü içinde toplu olarak insan kaynaklarından sorumlu birime gönderilecek. Birden fazla unvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

Sınav kurulu tarafından belirlenen yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava alınacak.

Öte yandan, "Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.