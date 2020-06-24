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Resmi Gazete'de yayımlandı! Unvan değişikliği kriterlerinde düzenleme...

AA |  24 Haziran 2020 Çarşamba - 13:20 | Son Güncelleme : 24 06 2020 - 13:20

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Kurumun, "Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan  Değişikliği Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurum tarafından  belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin  konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı  veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak ve bu sınavlara  katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde  belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacak.
 
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak  kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava  katılacaklarda aranacak şartlarla başvurunun yapılacağı yer ve son tarih, görevde  yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer  hususlar yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce kurum personeline duyurulacak.  Başvuru süresi en geç 5 iş günü olacak.
 
Sınava ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personelin, duyuruda  belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçeleri birim  amirleri tarafından başvuru bitim tarihini takip eden mesai gününden sonraki 5 iş  günü içinde toplu olarak insan kaynaklarından sorumlu birime gönderilecek. Birden  fazla unvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.
 
 Sınav kurulu tarafından belirlenen yazılı sınavda 100 tam puan  üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda en yüksek puan  alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü  sınava alınacak.
 
Öte yandan, "Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet  Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, sözlü sınavın, tamamen veya kısmen yapılamayacağı olağan  dışı durumlarda sınav video konferans yoluyla gerçekleştirilebilecek.
 
  
 

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