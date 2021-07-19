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Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:08 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 1:08

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. 18 Temmuz günü başlayacak tatil, 1 Ekim günü sona erecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 18 Temmuz 2021 Pazar gününde başlamak ve 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 14:00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 16 Temmuz 2021 tarihli 104'üncü Birleşmesinde karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Resmi Gazete Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim
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