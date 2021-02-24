24 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.515 -0.17 EURO 8,7020 0.76
USD 7,1500 0.63 ALTIN 416,120 0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmen duyuruldu! Tamamen kaldırıldı...

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 12:36 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 12:39

Aydınlatma ürünleri, kurşun kalemler, duvar saatleri ve çakmakların ithalatında yürütülen gözetim uygulamalarında muafiyet hükmü tamamen kaldırıldı.


Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin  tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, 4 gözetim uygulamasında etkinliğin artırılması amacıyla  ilgili tebliğlerdeki muafiyet sınırları gözden geçirildi.
 
Yeni düzenleme kapsamında, aydınlatma ürünleri, kurşun kalemler, duvar  saatleri ve çakmakların ithalatında yürütülen gözetim uygulamalarında muafiyet  hükmü tamamen kaldırıldı.
 
Öte yandan, ölçü transformatörleri, hoparlörler, plastik folyolar ve  şeritler, elektrikli ev aletlerinin doğrayıcı uçları, kapı kilitleri ve bunun  aksamı için muafiyet uygulamasının gümrük beyannamesi yerine özet beyan veya tır  karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında uygulanmasına karar verildi.
 
Ayrıca, ölçü transformatörleri ve hoparlörlerde muafiyet hükmü 5 ile  sınırlandırılırken, plastik folyolar ve şeritler, elektrikli ev aletlerinin  doğrayıcı uçları, kapı kilitleri ve bunun aksamı için muafiyetin 500 dolar ile  devam etmesi hükme bağlandı.
 

ETİKETLER

Resmi Gazete Aydınlatma ürünleri kurşun kalemler duvar saatleri çakmak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.