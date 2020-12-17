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Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Sit alanı' ilan edildi

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 10:21 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 10:23

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Ankara'daki Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı'nın "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.


 Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı  ilana göre, Mamak ilçesinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı, "doğal  sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve  kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
 
  
 

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Resmi Gazete sit alanı ankara
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