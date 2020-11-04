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Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alımı yapılacak

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 8:40 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 8:40

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, SSB'de istihdam edilmek üzere,  sözlü sınav yöntemiyle 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.
 
Adaylar başvurularını, 19 Kasım'a kadar kurumun internet sitesindeki  (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak  yapacak. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın yeri, tarihi  ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB  tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına  başvuracak.
 
  
 

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