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Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 10:26

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kullanılmış cep telefonları ve tabletler, yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulabilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması da zorunlu tutuldu..


Ticaret Bakanlığının "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında  Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi,  sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar  düzenlendi.
 
Buna göre, kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından,  Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği  standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar,  sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak tekrar  satışa sunulabilecek.
 
Kullanılmış mal, yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınıp yenileme  merkezine iletilerek veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan  alınarak yenilenebilecek.
 
Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış  olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.
 
Ambalajda "yenilenmiş ürün" ibaresi yer alacak
 
Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında  tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine  ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak.
 
Yenileme işlemi yapılırken, yenilenen tüm parçaların üretici ya da  üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde "Üretici onaylı  parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün" ibaresi de yer alacak.
 
Garanti zorunlu olacak
 
Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması  zorunlu tutuldu. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu  yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise  yetkili satıcıya ait olacak.
 
Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri  saklayıcısıyla verilebilecek. Söz konusu garantiden ve garanti süresince  verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı  ve yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacak.
 
Kullanılmış malın, üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme  merkezince üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati  alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler  geçerliliğini koruyacak.
 
Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılacak
 
Yenilenmiş ürün, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa  sunulacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu  yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise  yetkili satıcıya ait olacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak  veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.
 
Yetkili alıcı ve yetkili satıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla birden  fazla yenileme merkezine hizmet verebilecek.
 
Yenileme yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak
 
Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile  yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere de yer  verildi.
 
Buna göre, yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı  "yenileme yetki belgesi" alması zorunlu olacak.
 
Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için "Bakanlıkça veya TSE  tarafından belirlenen düzenleme veya standartlara uygun hizmet yeri yeterlilik  belgesine sahip olma" şartı aranacak.  Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olacak  ve geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekecek.
 
Yönetmelikte ayrıca, yetkili alıcının, yenileme merkezinin ve yetkili  satıcının sorumluluklarına yer verildi, yenilenmiş ürün garantisi ve satış  sonrası hizmetlere ilişkin detaylar sıralandı.
 
Bakan Pekcan açıklamıştı
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hafta başında yaptığı açıklamada, "Yeni  sistemle tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci  el ürün alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek, satın aldığı yenilenmiş  ürünle ilgili sorun yaşadığında garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek."  bilgisini vermişti.
 
Pekcan, düzenlemenin önemine dikkati çekerek, "Düzenlemeyle, kullanım  ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını,  israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve  tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el cihaz  almalarını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
 

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