Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için aranan şartlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Buna göre; hizmet almak için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları kaldırıldı. Vatandaşlar, 17 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu şartlara bakılmaksızın bakım hizmetinden faydalanabilecek.
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Değişti
21 Ekim 2020 Çarşamba - 7:08 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 7:08