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Resmi Gazete'de yayımlandı! Değişti

21 Ekim 2020 Çarşamba - 7:08 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 7:08

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, corona virüs kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 2021'in Nisan ayına kadar kaldırıldı.


 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için aranan şartlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Buna göre; hizmet almak için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları kaldırıldı. Vatandaşlar, 17 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu şartlara bakılmaksızın bakım hizmetinden faydalanabilecek. 
 
 
 
 
 

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