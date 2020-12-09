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Resmi Gazete'de yayımlandı! Değişiklik yapıldı

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 9:59

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin satış ilanında değişikliğe giderek ihaleye konu olacak bütünlüğün kapsamını düzeltti.


Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanında, şirkete ilişkin  oluşturulan ve satışına karar verilen ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamında  değişiklik yapıldı.
 
Bu doğrultuda, Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün  kapsamı, İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan zeytinlik nitelikli taşınmaz ile  aynı ilçedeki tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlar ve bu  tesislerde yer alan makine, ekipman, demirbaş ve taşıtlar şeklinde düzeltildi.
 
Muhammen bedeli 6 milyon 200 bin lira olarak belirlenen bütünlük,  kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye  çıkarılacak.
 
 İhale, 26 Ocak 2021, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında  gerçekleştirilecek.

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resmi TMSF satış
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