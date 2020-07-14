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Resmi Gazete'de yayımlandı! 614 firma...

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 8:48 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 8:48

Dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 614 firma için izin belgesi düzenlendi.


Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt  içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma  talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, haziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi  verilirken, 9 yurt içi satış ve teslim, 6 hariçte işleme izin, 58 vergi, resim ve  harç istisnası belgesi hazırlandı.
 
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin  belgesi sayısı ise 17 olarak gerçekleşti.
 
  
 

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