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Resmi Gazete'de yayımlandı!6 ilde...

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 7:16 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 7:16

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara, Afyonkarahisar, Giresun, Zonguldak, Bursa ve Aydın'da bazı taşınmazların enerji ve nakil hatları projeleri kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde inşa edilecek  Culuk KÖK-Boyalık Brş. Enerji Nakil Hattı için belirlenen güzergahtaki bazı  taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele  kamulaştırılacak.
 
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dinar ilçesine bağlı Uluköy ile TM  III-Tınaztepe DM Enerji Nakil Hattı, Zonguldak'ta Çaycuma TM-Gökçebey DM Enerji  Nakil Hattı ile Ereğli TM 2-Alaplı TR4 Enerji Nakil Hattı, Bursa'da  Orhangazi-Paşalar ve İznik bölgesi ile Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde  inşa edilecek enerji iletim hatları için belirlenen taşınmazların da TEDAŞ ve  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırması  gerçekleştirilecek.
 
Giresun'da Moran Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı Alucra  ilçesindeki bazı taşınmazların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele  kamulaştırılması yapılacak.
 
 İstanbul Bağcılar'da riskli alan ilanı
 
 İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları  içerisinde bulunan alan "riskli alan" ilan edildi.
 
 Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
 
Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları değişti
 
Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Şanlıurfa'da bulunan Kızılkuyu  Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları değiştirildi.
 
 Sınırları değiştirilen sahanın haritası ve koordinatlarına da yer  verilen kararda, söz konusu değişikliğin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun  4'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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