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Resmen değişti! 6 aya çıkarıldı

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 7:22 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 9:02

Milyonlarca çalışan ve işveren için güzel haber. Süre 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun  geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin  karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iş gücü piyasasına  etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki  Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan'ın kararıyla süresi uzatılan  teşvik ve desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın  kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de  6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme  Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya  devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim  ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022  tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı  sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek."
 
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına  uygulanan teşvike de değinen Selçuk, bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022'ye  kadar uzatıldığını bildirdi.
 
Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve  artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlara, iş arayan vatandaşlara  ve işverenlere hayırlı olması dileğinde bulundu.
 
  
 

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