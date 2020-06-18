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Resmen yürürlüğe girdi! İşte bekçilerin yeni yetki ve görevleri...

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 1:54 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 1:54

Binlerce bekçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Çarşı ve  mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını  düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi -
 
Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan  şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve  yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.
 
Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma  teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri  istihdam edilecek.
 
Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle  bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet  Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan  yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel  şartların bulunması gerekecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri  Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak  giriş sınavında başarılı olma şartı aranacak.
 
Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir  hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler,  emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur  olarak atanacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan  fazla olamayacak. Adaylık süresi içinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı  eğitimler verilecek.
 
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her  birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde  memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin,  aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların  memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.
 
Halkın istirahat ve sağlığını sağlayacak
 
Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde  halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.
 
Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel  durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu  değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan  kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk  birimlerine teslim edecek.
 
Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi  verecek olan bekçiler, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli,  acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları  öncelikle yerine getirecek.
 
Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle  sakinlerini derhal uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve  güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları  engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve  belediyeyi durumdan haberdar edecek.
 
Devriye hizmeti yürütecek
 
Çarşı ve mahalle bekçileri, görev saatleri içinde görevlendirildikleri  bölgede devriye hizmeti yürütecek, görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri  ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan  tedbirleri tamamlattıracak, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel  kolluk birimlerine bildirecek, kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş  ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar  önleyici tedbirleri alacak.
 
Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar  oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları  genel kolluk birimlerine bildirecek bekçiler, halkın sükun ve istirahatini  bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve  meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin  kaldırılmasını sağlayacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile  sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini  önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen  suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama  emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin  hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut  veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.
 
Durdurma için makul neden
 
Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması  gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde  durdurma işlemi yapılamayacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı  ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu  kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular  sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz  edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli kolaylık  gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya  gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği  belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar  edilecek.
 
Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin  gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamayacak. Durdurma  sebebinin ortadan kalkmasıyla kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin  verilecek.
 
Bekçiler, durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında silah veya tehlike  oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde,  kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile  dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki  elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen  bölümlerinin açılması istenemeyecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra  henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin  kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç  delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini  almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel  kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.
 
Bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
 
Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış  kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulundukları genel kolluk  kuvvetlerine teslim edecek.
 
Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak çarşı ve mahalle  bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun  çalıştırılamayacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.  Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek  kaydıyla bu süre artırılabilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin  batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde  düzenlenecek.
 
Bekçiler güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk  halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında  çalıştırılamayacak.
 
Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine  ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle  belirlenecek.
 
Bekçilerin emeklilik yaş haddi 60 olacak
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans  değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre  emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler  uygulanacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları  meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile  kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak  yönetmelikle belirlenecek.
 
Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri,  Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.
 

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