Resmen yürürlüğe girdi! Aylık 3 bin TL net ek ödeme müjdesi
05 Eylül 2020 Cumartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 0:40
Corona virüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aile hekimleri 3 ay boyunca aylık 3 bin TL, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise net 850 TL ek ödeme alacak.
Resmi Gazete
'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
kararına göre, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.
Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.
Kovid-19'a yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek