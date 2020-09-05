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Resmen yürürlüğe girdi! Aylık 3 bin TL net ek ödeme müjdesi

05 Eylül 2020 Cumartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 0:40

Corona virüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aile hekimleri 3 ay boyunca aylık 3 bin TL, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise net 850 TL ek ödeme alacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.
 
Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.
 
Kovid-19'a yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek

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