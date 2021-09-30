Resmen patladı! Tersine döndü, kritik uyarı geldi, 3 hafta boyunca...

Geçen yıl neredeyse hiç görülmedi. Tamamen tersine döndü. Bu yıl büyük artış var. Flaş uyarı geldi. Önlem alınması gerekiyor. Geçen yıl sıkı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle neredeyse hiç grip vakası yaşanmazken son 2 haftada işler tersine döndü. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nden Prof. Dr. Başar Cander, doktorların günde 400-450 hastaya bakar hale geldiğini söyledi. Yoğunluğa vatandaşların maske ve mesafe tedbirlerini gevşetmesi ve ani hava değişimleri yol açtı. Yeni grip salgınında iyileşme süresinin üç haftayı bulması da endişe veriyor.

Büyük artış yaşanıyor. Vatandaşlar uyarıldı. Halsizlik, baş ağrısı, geçmek bilmeyen öksürük. Son 2 haftadır bu şikayetlerle acil servis başvurularında önemli ölçüde artış var. Özellikle acil servislerin ayaktan tedavi birimi olan yeşil alanlarda adeta pik yaşanıyor. Bu yoğunluğun normalde aralık ve ocak aylarında görüldüğüne dikkat çeken Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Başar Cander, "Şimdi eylül gözlemlemeye başladık. Geçen yıl tedbirler nedeniyle neredeyse grip görülmezken, doktorlar şu an 400-450 hasta bakar hale geldi" dedi.

HAVA DEĞİŞİMİ DE ETKİLİ

Korunma tedbirlerinde yaşanan gevşemeyle birlikte grip vakalarının arttığını belirten Cander, "Buna ek olarak hava sıcaklıklarında ani değişiklikler yaşandı. Dolayısıyla bu manzara da kaçınılmaz oldu" diye konuştu.