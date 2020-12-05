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Resmen duyuruldu! Zorunlu oldu, 2 bin 255 lira ödenecek...
Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren karar. Resmen duyuruldu, artık zorunlu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) girişlerde KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın tüm test ve karantina giderlerinin yolcular tarafından karşılanacağı bildirildi. Bankalar aracılığıyla ödenecek tutar ise 2255 TL olarak belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı. Dünyada genelinde pandeminin üçüncü dalgası yaşaması üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) karantinasız girişler durduruldu.