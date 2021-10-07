Resmen duyuruldu, yeni destekler! Milyonlara güzel haber...

Milyonlarca KOBİ'ye güzel haber! Harekete geçildi ve resmen duyuruldu. Yeni destekler devreye alınacak. Çalışmalara başlandı. Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te onaylanmasının ardından KOSGEB, KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği için düğmeye bastı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yeşil mutabakata uyum süresinin hızlanmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bununla beraber çevreyle ilgili uygulamalara uyum için yeni teşviklerin devreye gireceği ifade edildi.

Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te imzalayarak yeni bir döneme girerken, 3.2 milyon küçük ve orta boy işletmeler için de yeşil dönüşüm süreci başladı.

KOSGEB, Türkiye'nin toplam cirosunun yarısını, istihdamın yüzde 72.4'ünü oluşturan ve dönüşümün en zor üretici kitlesi olan KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği için düğmeye bastı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yeşil mutabakata uyum süresinin hızlanmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, verimsiz motorunu değiştirene destek vereceklerini duyurdu.

KOSGEB ÇALIŞMA GRUBU KURDU

KOSGEB, küçük işletmelerin yeşil ekonomiye geçişinde fırsatlar ve engelleri, mevcut teşviklerin bu amaçla revize edilmesi, yeni destek modelleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk işletmeleri açısından değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturdu. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde bu işletmeler için kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi alanlarında fırsatlar söz konusu olup çevreyle ilgili uygulamalara uyum için yeni teşvikler devreye giriyor.

YERLİ MOTORLA DEĞİŞTİRİLECEK

KOSGEB, tornadan frezeye, hidrofordan testereye işletmelerin kullandığı elektrikle çalışan tüm eski motorların enerji verimli yerli motorlarla değişimi için program hazırladı. Eski motorların yerli motorlarla değiştirilmesi halinde KOBİ'lerin elektrik kullanımında yüzde 70'e varan düşüşler olması hesaplanırken, bunun Türkiye'nin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı yaparak, ihracatı da kolaylaştıracağı öngörülüyor. Yeşil mutabakata uyum sürecine ilişkin bilgi veren KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Yeni destek modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda önceliğimiz Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Değişimi. Paydaşlarımızla sıkı bir görüş alışverişi içindeyiz. Yeni bir destek programını kısa sürede yürürlüğe almayı planlıyoruz. Hala tasarım çalışmaları sürdürülen bu destekle TEP değeri belirli bir aralıkta olan işletmelerde verimsiz olarak çalıştığı tespit edilen IE1/E2 elektrik motorlarının yerli motorlar ile değiştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

KARBON AYAK İZİ AZALTILACAK

KOSGEB, AB'nin sınırda karbon düzenlemesiyle üretimi ve ihracatı tehlikeye girmesi muhtemel KOBİ'leri yeşil dönüşüme hazırlamak için teşvikleri de güncelliyor. KOSGEB, sanayi ve hizmet sektöründe kullanılan elektriğin yüzde 45'ini, akaryakıtın yüzde 60'ını KOBİ'lerin tükettiğini dikkate alarak üretim tesislerinde kullanılan her türlü eski motorun, yeni ve yerli motorla değiştirilmesi için finansman desteği sağlanacak.

Dünya Bankası, Avrupa Birliği 'nin desteklediği program ile KOBİ'lere uygun vade ve faiz oranlarıyla finansman verilerek yeşil dönüşüme uyum sağlamaları planlanıyor. İstihdamın yüzde 72'sini oluşturan ve ihracatlarının yüzde 46'sını Avrupa'ya yapan KOBİ'lerin karbon ayak izlerinin azaltılmayı hedefleyen program kapsamında KOBİ'lerin üretim sırasında kullandıkları enerjiyi yüzde 70'e varan oranlarda indirilmesi hedefleniyor. Bu indirim elektrik faturalarında düşüşün yanı sıra karbon salınımıyla birlikte küresel ısınmaya katkıyı azaltacak.

VERİM ARTINCA MALİYET DÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre kaynak verimliliği için yatırım yapan KOBİ'lerin yüzde 44'ünün üretim maliyetleri azaldı. Yüzde 16'sı için kısmen, yüzde 16'sı için önemli ölçüde maliyet artışı ortaya çıktı. Bu oranlar AB KOBİ'leri için sırasıyla yüzde 41, yüzde 14 ve yüzde 4 oldu. AB'de KOBİ'lerin yüzde 24'ü yeşil ürün ve hizmet sunarken, Türkiye'de bu oran yüzde 13 oldu.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde KOBİ'ler için kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi alanında önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat yetkililer, "Kırılganlıkları göz önüne alınarak iklim, çevre, enerji ve istihdam politikalarında tamamlayıcı bir yaklaşımla desteklenmeleri gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.