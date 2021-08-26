Resmen duyuruldu! Flaş faiz değişikliği, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Nakit ihtiyacı olanlar 'kredi faizlerinde son durum nedir' diye araştırma yapıyor. Bankalar sıklıkla kredi faiz oranlarını güncelliyor. Vatandaşlar en uygun faiz oranları ile kredi kullanmanın yollarını arıyor. Bankalar ise kredi verirken tüketicinin almış olduğu kredinin taksitlerini ödeyebileceğinden emin olmak istiyor. Bu nedenle kredi kullanacak kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Bankalar ayrıca kredi faizi uygularken kredi notunu da dikkate alıyor. Ödemelerini düzenli yapan ve kredi notu yüksel olanlar daha düşük oranlarla kredi kullanabiliyor.

BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞTİRİYOR MU?

Kredi kullanacak kişi bankaya başvuru yaptığında belirlenmiş olan kredi faizi ile karşılaşıyor. Ancak küçük bir pazarlık payı olduğunu söyleyebiliriz. Kredi sürecinde bir miktar indirim hakkı uygulanabiliyor. Tüketicinin ısrarcı olması, kredi notunun ve gelirinin yeterli olması kredi faiz oranı belirlenirken avantaj teşkil ediyor.

Kredi çekmeyi düşünenler çoğunlukla öncelikle devlet bankalarını tercih ediyor. Faiz oranları özel bankalara göre daha düşük olan kamu bankalarında da faiz oranları yükselme trendinde. Acil ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank tarafından tüketici kredilerinde uygulana faiz oranlarını derledik. İşte kamu bankalarının faiz oranlarında son durum...

Ziraat Bankası 20 bin TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,55 aylık taksit tutarı 767,12 TL

Halkbank 20 bin TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,60 aylık taksit tutarı 774,61 TL

Vakıfbank 20 bin TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,59 aylık taksit tutarı 792,44 TL