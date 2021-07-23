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Resmen duyurdular! ABD'den çok sayıda savaş uçağı aldılar

AA |  23 Temmuz 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 18:03

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den 6 "A-29 Süper Tucano" saldırı uçağı aldığı bildirildi.


Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı  açıklamada, terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak ABD'den satın alınan  12 "A-29 Süper Tucano" saldırı uçağın 6'sının Nijerya'ya ulaştığını belirtti.
 
Gabkwet, Kano eyaletine ulaşan uçakların Nijerya Savunma Bakanı Bashir  Salihi Magashi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Farouk Yahaya ve Nijerya Hava  Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsiaka Oladayo Amao'ya teslim edildiğini kaydetti.
 
Gabkwet, geri kalan 6 uçağın da ekimde geleceği bilgisini paylaştı.
 
Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların  satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları  ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.
 
Mart 2020'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi  2021'e ertelenmişti.
 
Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma  kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin  planlandığı bildirilmişti.
 
 "A-29 Süper Tucano" saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina  Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

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Batı Afrika Nijerya A-29 Süper Tucano terörle mücadele
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