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Resmen değişti! Yüzde 5'e çıkarıldı...

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 13:46 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Birden fazla takvim yılına yayılan inşaat ve onarma işleriyle ilgili vergi düzenlemesi yapıldı. Söz konusu işlere dair yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen gelir veya kurumlar vergisi kesintisi oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltildi.


Birden fazla takvim yılına yayılan inşaat ve onarma  işleriyle uğraşan mükelleflere, bu işleriyle ilgili olarak yapılan hak ediş  ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen gelir veya kurumlar vergisi kesintisi oranı  yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.   Buna göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj  işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma kapsamına giren işler dolayısıyla bu  işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden alınacak vergi yüzde 3'ten yüzde  5'e yükseltildi. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla  takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleriyle  ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinden de yüzde 5 vergi alınacak. Bu oran  da daha önce yüzde 3 olarak belirlenmişti.
 
  Yeni oran, şubat ayının başından itibaren yapılan ödemelere  uygulanacak.
 
Öte yandan, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının ilgili maddeleri  kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek  kısmının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Buna göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan  işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler  hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade  farkı, kar payı, kur farkı gibi adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları  toplamının yüzde 10'unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecek.  Ayrıca, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama,  faktoring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları öz  kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın  maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara dair yine  aynı adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'unun  kurum kazancının tespitinde indirim yapılmayacak.Karar, 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına  uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
 

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