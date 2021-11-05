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Resmen değişti! Yüzde 30'a düşürüldü...

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 13:53 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 13:53

Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen değişti. Pazar payı, bağlı dağıtıcılara satış amacıyla sağlanan tüm mal ve hizmetleri içeriyor. Rekabet Kurumu dikey anlaşmalarda grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi.


 Rekabet Kurumu, dikey anlaşmalara ilişkin grup  muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a düşürdü.  Kurumun, "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Herhangi bir pazar payı eşiğine bağlı olmaksızın tüm dikey anlaşmaları  grup muafiyeti kapsamına alan tebliğ, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı,  muafiyetin kapsamındaki anlaşmanın niteliğine göre sağlayıcının veya alıcının  pazar payının yüzde 40 eşiğinin altında kaldığı anlaşmalarla sınırlıydı.  Kurum tarafından, yüzde 40'a yakın pazar payına sahip sağlayıcılar ve  alıcılarca yapılan dikey anlaşmaların, özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ticari  hayatta ve pazar dinamiklerinde yaşanan değişim nedeniyle bazı pazarlardaki  rekabeti, görece düşük pazar payına sahip teşebbüsler aleyhine etkileyebildiği  tespit edildi.
 
 Pazar payı eşiğinin uygulanma sürecinde edinilen bu deneyim ve Avrupa  Birliği mevzuatına uyum gerekçesi söz konusu pazar payı eşiğinin güncellenmesini  gerektirdi. Bu gerekliliğe istinaden yapılan tebliğ değişikliğiyle grup  muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiği yüzde 30'a indirildi.
   Tebliğde belirtilen yüzde 30'luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında şu  kurallar uygulanacak: "Pazar payı bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanacak. Pazar  payı, bağlı dağıtıcılara satış amacıyla sağlanan tüm mal ve hizmetleri içerecek.  Başlangıçta yüzde 30'dan fazla olmayıp daha sonra yüzde 35'i aşmayacak şekilde  eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden  sonraki 2 yıl boyunca da geçerli olmaya devam edecek."
 

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