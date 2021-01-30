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Resmen değişti, KDV yüzde 1'e düşürüldü

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:33 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 9:33

Evi olan herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü. Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlandı.


Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde  taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat  alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer  vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanacak.     Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin  Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu  yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat  alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara  ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.  Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm  projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri  ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu  hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu. Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı  yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi  yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.
 
  

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