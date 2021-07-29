Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.
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- Resmen değişti! KDV indirimi ile ilgili flaş karar, 2 ay boyunca...
Resmen değişti! KDV indirimi ile ilgili flaş karar, 2 ay boyunca...
29 Temmuz 2021 Perşembe - 20:58 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 20:58