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Resmen değişti! KDV indirimi ile ilgili flaş karar, 2 ay boyunca...

29 Temmuz 2021 Perşembe - 20:58 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 20:58

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Birçok sektör için müjdeli haber geldi. KDV indirimi devam edecek. Bakan resmen açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıklandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

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