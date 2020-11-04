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Resmen değişti! Kamuda yeni dönem...

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:59 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 12:10

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve resmen değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığında bu yıl ve 2021'de istihdam edilmek üzere alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak işçiler noter kurasıyla  belirlenebilecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe  girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı düzenlemeye göre göre, 2020 ve 2021 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığında  istihdam edilmek üzere temizlik, tarım ve orman, güvenlik ve koruma ile bakım ve  onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter  kurasıyla belirlenebilecek.
 
Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun  tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da  yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl  adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırasıyla aranan şartları haiz  yedek adaylar işe alınacak. Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
 
 
 

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