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Resmen değişti! Faiz riski kararı, bugün başladı...

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 12:47 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 12:58

BDDK yeni kararı resmen duyurdu ve değişti. Artık o oran dikkate alınacak. Bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Faiz oranı riski ile ilgili maddede değişikliğe gidildi. 'Katılma hesabını' tanımlayan bent eklendi ve hesaplamada kurulun belirleyeceği oran dikkate alınacağı belirtildi. Yeni değişikliğe göre bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca belirlenecek oranda dikkate alınacak.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK)  Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle  Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
BDDK'nın söz konusu yönetmelikteki değişikliğine göre, yönetmeliğin  tanımlar bölümünü içeren 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına "katılma hesabı"nı  tanımlayan bent eklendi.
 
BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 
Aynı yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası şöyle  değiştirildi:
 
“(1) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart  rasyosu, faize duyarlı bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonların nakit  akışları üzerinden Ek-1’de yer alan bildirim cetveline yerleştirilmesi sonrası  elde edilen net pozisyon tutarlarının pozitif ve negatif standart şok uygulanması  sonucu elde edilen iskonto oranları ile indirgenmiş tutarlarının, net pozisyon  tutarlarının şok uygulanmamış iskonto oranları dikkate alınarak indirgenmesi  neticesinde elde edilen tutarlardan farklarının vadeler ve para birimleri bazında  toplamının özkaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanan rasyolardan banka için en  büyük zararı oluşturan rasyodur. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı  riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan  pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca belirlenecek oranda  dikkate alınır.”
 
BU KISIM EKLENDİ
 
Yapılan değişiklikle söz konusu fıkraya, "Bankacılık hesaplarından  kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık  hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca  belirlenecek oranda dikkate alınır." kısmı eklenmiş oldu.
 
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

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